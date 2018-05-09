Старотовые составы "Динамо" и "Шахтера"

Стартовые составы Динамо и Шахтера. Фото: Xsport

Составы команд на финал Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером".

Динамо: Бойко, -Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, - Шапаренко, Гармаш, Вербичи, Шепелев, Цыганков (к) - Беседин

Запасные: Рудько, Морозюк, Ротань, Шабанов, Цитаишвили, Алибеков, Мбокани

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, - Степаненко, Фред, Тайсон (к), Марлос, Патрик, - Феррейра

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Дентиньо, Коваленко, Нем, Кайоде

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