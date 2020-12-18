Стало известно, за кого голосовали Шевченко и Пятов в определении лучшего игрока года

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан национальной команды Андрей Пятов голосовали Роберта Левандовски в номинации лучшего игрока 2020-го по версии ФИФА.

Шевченко 1-м назвал Левандовского, 2-м - опорника "Ливерпуля" Тиаго Алькантару, 3-м защитника "красных" - Вирджила ван Дейка. С тренеров - Юрген Клопп, 2-м - Ханси Флика, а 3-м - Зинедина Зидана, сообщает официальный сайт ФИФА.

Пятов при голосовании за игроков на 1-е место поставил нападающего "Баварии" Левандовски, на 2-е - полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне, на 3-е - защитника "Ливерпуля" ван Дейка. Голосуя за тренеров, Пятов выбрал лучшим Флика из "Баварии", 2-м - Клоппа, 3-м - Хулена Лопетеги с "Севильи".

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По результатам голосования Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2020-го. Лучший тренер - Юрген Клопп.