Стало известно, во сколько обойдется "Ман Сити" переход Месси

Лионель Месси может перебраться в АПЛ. Фото: REUTERS / Sergio Perez

Переход капитана "Барселоны" 33-летнего Лионеля Месси обойдется "Манчестер Сити" в более €500 млн.

Именно такую ​​сумму нужно будет выложить английскому гранду для трансфера и зарплаты аргентинского футболиста, сообщает The Telegraph.

"Барселона" может отпустить Месси за 200 млн. "Сити" может предложить аргентинцу 3-летний контракт с опцией последующего перехода в "Нью-Йорк Сити".

Поскольку сейчас футболист зарабатывает около €100 млн в год, то на Месси придется потратить около €500 млн.

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Лионель Месси решил покинуть "Барселоны" после прошлого сезона, когда команда не завоевала ни одного трофея. Аргентинец уже сообщил боссам каталонского клуба о своем решении.