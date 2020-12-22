Стало известно, вернется ли Че Че в "Динамо"

Че Че не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший полузащитник "Динамо" Че Че не вернется в киевский клуб.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу был удивлен тем, что бразилец не нашел себя в Украине.

"Че Че подходит под характеристики Луческу, и тренер жалел, что клуб его продал. Он когда узнал, что этот футболист был в "Динамо" Киев, но его просто продали, то удивился. Потому что Че Че обладал качествами, которые нужны Луческу, но вернуть его уже невозможно.

Его продали, и у самого игрока не лучшие воспоминания об Украине. Его просто игнорировал прошлый тренерский штаб", - сказал журналист Игорь Цыганик в эфире FootballHub.

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Бразилец Че Че выступал за "Динамо" в сезоне 2018/2019. За это время футболист провел только 9 матчей и был продан в "Сан-Паулу".