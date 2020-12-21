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понедельник, 21 декабря 2020 14:46

"Динамо" не смогло подписать форварда "Пахтакора"

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&quot;Динамо&quot; не смогло подписать форварда &quot;Пахтакора&quot;
Джасурбек Яхшибоев стал открытием чемпионата Беларуси. Фото: Pressball.by

Киевское "Динамо" не смогло подписать форварда сборной Узбекистана и "Пахтакора" Джасурбека Яхшибоева.

В начале декабря представители "Динамо" пытались договориться о переходе Яхшибоева, однако из-за высоких запросов агента футболиста переговоры было решено прекратить. sports.uz.

Киевляне продолжат следить за карьерой форварда и вернутся к вопросу подписания весной 2021 года. В услугах футболиста также заинтересован БАТЭ.

Этот год Яхшибоев провел в чемпионате Беларуси: с марта по июль Джасурбек выступал за "Энергетик-БГУ", а во 2-й части розыгрыша лиги - за солигорский "Шахтер", с которым стал чемпионом Беларуси.

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В 27-ми поединках чемпионата Беларуси-2020 Джасурбек Яхшибоев отметился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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