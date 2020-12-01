Стало известно, в какую сумму обойдется "Динамо" бразильский форвард Линкольн

Линкольн должен усилить атаку "Динамо". Фото: lance.com.br

Трансфер нападающего "Фламенго" Линкольна может обойтись "Динамо" в €4,7 млн.

Киевский клуб является главным претендентом на форварда. Сумма потенциального трансфера составляет €4,7 млн за 80% прав на футболиста, сообщил журналист Жонас Стельман в Twitter.

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил интерес к бразильцу. Трансферное окно в Украине будет открыто с 31 января по 2 марта.

На позиции форварда Мирча Луческу может рассчитывать только Владислав Супряга и Беньямин Вербич. Родная позиции словенца - левый полузащитник.

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Следующий матч "Динамо" проведет 2 декабря в рамках Лиги чемпионов против "Ювентуса". Начало игры - в 22:00.