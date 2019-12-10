Стало известно, сколько заработал украинский боксер Деревянченко в 2019 году

Сергей Деревянченко заработал рекордный гонорар за один бой среди украинских боксеров в 2019 году. Фото: рейтер

Украинский боксер Сергей Деревянченко заработал 5,6 миллиона долларов за 2019 год.

Деревянченко - рекордсмен нынешнего года среди украинских боксеров по гонорара за один бой в 2019 году. За выход в ринг 5 октября уроженец Феодосии заработал 5,5 миллиона долларов. Напомним, мегафайт прошел на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, соперником Деревянченко был казах Геннадий Головкин, которому Сергей уступил по очкам.

После оплаты комиссий своим промоутерам и менеджерам, а также уплаты налогов в США в Деревянченко осталось чуть более 3 миллионов долларов, пишет сайт братьев Кличко

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Всего в 2019 году Сергей Деревянченко провел два боя. 13 апреля Деревянченко победил в США немца Джека Кулькая и вышеупомянутый бой против Головкина