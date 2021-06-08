Стало известно, сколько Суркис хочет получить за Бущана

Киевское "Динамо" готово продать своего вратаря 27-летнего Георгия Бущана не менее чем за €15 млн.

Французские клубы "Марсель" и "Ницца" были заинтересованы в услугах вратаря, но не смогли удовлетворить финансовые требования киевского клуба, сообщает "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самого дорогого футболиста чемпионата Украины

Таким образом Бущан останется в "Динамо" на следующий сезон. Трансферная стоимость вратаря пока остается не по карману потенциальным покупателям.

Георгий Бущан является воспитанником "Динамо". Стал основным вратарем команды с начала 2018/19.

В прошлом сезоне киевляне выиграли все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат.

В прошлом сезоне "Марсель" занял пятое место в чемпионате Франции, а "Ницца" финишировала девятой.