Стало известно, сколько получил Усик за предыдущий чемпионский бой

За бой против Беллью Усик получил рекордний гонорар

За выход в ринг против британца Тони Беллью украинец получил рекордный для себя чек.

Как стало известно Sport Arena, украинский боксер Александр Усик в поединке против Энтони Беллью заработал рекордный гонорар в профессиональной боксерской карьере.

В контракте на бой значилась гарантированная сумма призовых, а также процент от продажи платной трансляции поединка на территории Великобритании (на Туманном Альбионе телезрители могли увидеть прямую трансляцию боя за 24,95 фунтов). В итоге суммарно гонорар Усика составил около 2,5 млн евро.

Бой Александр Усик — Энтони Беллью прошел 10 ноября в Манчестере. На кону поединка стояло звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте – победителю доставались все 4 чемпионских пояса ведущих мировых боксерских организаций – WBC, IBF, WBA и WBO. Украинец победил 35-летнего британца нокаутом в 8-м раунде, хотя на момент остановки боя проигрывал по очкам (65:68, 66:67, 67:67).

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Свой следующий поединок Александр проведет 12 октября в Чикаго, США, и это будет его дебют в супертяжелом весе. Соперником Усика станет камерунец Карлос Такам. За этот бой украинец заработает $1,2 млн.