Стало известно, сколько итальянские клубы готовы заплатить за Попова и Миколенко

Итальянские клубы готовы заплатить за Виталия Миколенко 15 млн евро, а за Дениса Попова - 10 млн.
Талантливые защитники "Динамо" находятся на карандаше скаутов клубов Серии А, пишет "Футбол 24"
Официальных предложений "бело-синие" еще не получали, но агенты уже начали работу с потенциальными трансферами украинских защитников.
Проблема в том, что такие суммы не устроят Игоря Суркиса. "Динамо" пока не планирует продавать свои талантов.
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Виталий Миколенко уже второй сезон является основным левым защитником "Динамо". А Денис Попов только в текущем сезоне получил стабильное место в составе.
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