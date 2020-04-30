Стало известно, сколько итальянские клубы готовы заплатить за Попова и Миколенко

За Виталием Миколенко охотятся итальянские клубы. Фото: ФК "Динамо"

Итальянские клубы готовы заплатить за Виталия Миколенко 15 млн евро, а за Дениса Попова - 10 млн.

Талантливые защитники "Динамо" находятся на карандаше скаутов клубов Серии А, пишет "Футбол 24"

Официальных предложений "бело-синие" еще не получали, но агенты уже начали работу с потенциальными трансферами украинских защитников.

Проблема в том, что такие суммы не устроят Игоря Суркиса. "Динамо" пока не планирует продавать свои талантов.

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Виталий Миколенко уже второй сезон является основным левым защитником "Динамо". А Денис Попов только в текущем сезоне получил стабильное место в составе.