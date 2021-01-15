Стало известно, сколько будет зарабатывать Почеттино в ПСЖ

Маурисио Почеттино год был без работы. Фото: REUTERS

Новый тренер ПСЖ аргентинец Маурисио Почеттино будет получать €525 тысяч в месяц.

Стали известны финансовые подробности смены наставника ПСЖ, сообщает Le Parisien.

Наставник парижан будет получать €6.3 млн за сезон или € 525 000 в месяц. Кроме того, зарплата Почеттино расти постепенно. В частности, со следующего года он будет получать €7.5 млн, а через один сезон - € 8.04 млн.

Предшественник Маурисио - немецкий наставник Тухель получал €4.2 млн в год.

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Маурисио Почеттино возглавил ПСЖ в конце 2020-го года. На этом посту аргентинец сменил немца Томаса Тухеля, который покинул клуб из-за конфликта с менеджерами парижан.