Стало известно, сколько будет зарабатывать Почеттино в ПСЖ

Новый тренер ПСЖ аргентинец Маурисио Почеттино будет получать €525 тысяч в месяц.
Стали известны финансовые подробности смены наставника ПСЖ, сообщает Le Parisien.
Наставник парижан будет получать €6.3 млн за сезон или € 525 000 в месяц. Кроме того, зарплата Почеттино расти постепенно. В частности, со следующего года он будет получать €7.5 млн, а через один сезон - € 8.04 млн.
Предшественник Маурисио - немецкий наставник Тухель получал €4.2 млн в год.
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Маурисио Почеттино возглавил ПСЖ в конце 2020-го года. На этом посту аргентинец сменил немца Томаса Тухеля, который покинул клуб из-за конфликта с менеджерами парижан.
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