Стало известно, при каком условии состоится реванш Ломаченко с Лопесом

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес проведет реванш против украинца Василия Ломаченко, если тот сменит весовую категорию.

"Если бой с Ломаченко когда-нибудь состоится, если его команда хочет этого, то они должны подняться в первый полусредний вес. Пусть поднимаются, если хотят добиться этого боя.

Когда я сражался с Ломаченко, то сделал вес, но чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что он был тяжелее меня.

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Мое тело уже находится на том этапе, когда говорит: "Пошли в первый полусредний вес. Какого черта мы все еще здесь?" Что есть то есть.

Мне пришлось принести много жертв, но я благодарен за все. Люди смогут увидеть реванш, только если он встретится со мной в первом полусреднем дивизионе.

Я победил его честно. Так что если вы, ребята, хотите сразиться со мной, вам нужно что-то мне дать. Поэтому до встречи в первом полусреднем весе.

Я верю, что Лома лучше всех бойцов в первом легком весе. Я также думаю, что он победит всех легковесов", – сказал Лопес в комментарии Complex

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей. В июне 2021 года Ломаченко нокаутировал японца Масаеши Накатани в девятом раунде. Для украинца этот поединок стал первым после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Следующий соперник украинца Комми – бывший обладатель пояса IBF в легком весе. В декабре 2019-го Ричард проиграл нокаутом Теофимо Лопесу. Последний бой ганец провел в феврале 2021 года, нокаутировав Джексона Маринезу. Теофимо Лопес проведет бой против Джорджа Комбососа в декабре 2021 года.