Стало известно, при каком условии состоится бой Фьюри - Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик может провести объединительный бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
Для этого украинскому боксеру нужно будет победить в реванше Энтони Джошуа, рассказал промоутер Александр Красюк.
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"Бой с Фьюри состоится после того, как Усик победит Джошуа в реванше. Александр был поражен победой Фьюри над Уайлдером.
Его поразило, как они сражались, не показывая боксерских навыков. Они пытались нанести друг другу большие потери", - сказал Красюк в комментарии Sky Sports.
Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.
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