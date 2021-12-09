Стало известно, при каком условии Ломаченко сможет провести бой с Камбососом

Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса в поединке против Теофимо Лопеса. Фото: Вoxingscene.com

У украинского боксера Василия Ломаченко есть шанс провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Промоутер украинца Боб Арум рассказал о подробностях возможного поединка.

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"Думаю, в легком весе больше всего смысла в поединке с Камбососом, потому что он избил победившего Ломаченко Теофимо Лопеса. Еще в бою с Девином Хейни, потому что он имеет титул WBC.

Все зависит от того, что хочет делать Камбосос и чего хотят боксерские организации. Нас заверили, что WBO назначит Ломаченко обязательным соискателем. Безусловно, из-за пандемии мы будем рады отправиться в Австралию, потому что у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране.

Это отличное место для организации поединков, будь то Брисбен, Сидней или Мельбурн. Там отличные фанаты и арены. Если мы устроим бой, это будет в воскресенье в Австралии и в субботний прайм-тайм в США", - цитирует промоутера Fightnews.info.

Ломаченко проведет бой с Комми 12 декабря в Нью-Йорке. Для украинца предстоящий поединок станет первым после победы над Масайоши Накатани в июне. Камбосос победил раздельным решением судей Теофимо Лопеса и стал абсолютным чемпионом в легком весе. Пока следующий соперник австралийца неизвестен.