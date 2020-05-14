Стало известно, почему Вернидуб покинул "Зарю"

Юрий Вернидуб працюав в "Заре" 9 лет. Фото: ФК "Заря"

Юрий Вернидуб полностью себя исчерпал в "Заре", отдав команде все, что только мог.

Экс-генеральный директор команды Сергей Рафаилов рассказал, что Вернидуб просто "сгорел" на работе и требовал новых вызовов.

"Есть такая фраза, что человек" сгорела "на работе. А Юрий Вернидуб просто выгорел. Когда у команды не было результатов, я с ним говорил и услышал такую ​​фразу:" Мы же делаем все как всегда ". Мне стало понятно, что мы остановились.

В Вернидуба появились какие-то страхи. Он перестал допускать нашего спортивного директора на тренировку. Вернидуб еще достаточно молодой, ему еще есть что доказывать и в белорусском, и в украинском футболе ", - рассказал Рафаилов ютуб-программе Вацко Live.

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Юрий Вернидуб попрощался с "Зарей" летом 2019 С конца осени 2019 специалист возглавляет солигорский "Шахтер".