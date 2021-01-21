Стало известно, почему де Пена не захотел покидать "Динамо"

Карлос Де Пена является одним из лидеров "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" 28-летний Карлос де Пена не планирует менять клуб.

Уругвайский полузащитник во время зимнего трансферного окна имел предложения от 2 клубов из АПЛ и одного из МЛС, но решил остался в Украине, сообщает "Динамомания".

Де Пена устраивает его карьера в "Динамо". Полузащитник ничего не хочет менять.

С приходом на тренерскую должность Мирчи Луческу уругвайский полузащитник стал одним из лидеров "Динамо". Его соглашение с киевским клубом действует до завершения календарного года.

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Карлос де Пена присоединился в "Динамо" в начале 2019 года. К тому же в Европе выступал за "Мидлсбро" Англии и "Овьедо" в Испании.