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среда, 15 декабря 2021 13:33

Стало известно, отпустит ли "Заря" Скрипника

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Стало известно, отпустит ли &quot;Заря&quot; Скрипника
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Луганская "Заря" не планирует отпускать наставника команды Виктора Скрипника.

В клубе знают об интересе "Ференцвароша", но не планируют расторгать контракт с наставником, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Руководство клуба удовлетворено работой Скрипника и дважды сделало ему предложение продлить действующее соглашение. Оно рассчитано до конца сезона. Однако ответ тренер пока не дал.

В "Заре" надеются, что, учитывая благоприятную и положительную атмосферу в коллективе, созданную Скрипником, тренер продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Под его руководством команда дважды выигрывала бронзовые награды чемпионата Украины. Первую часть сезона луганчане завершили на четвертом месте. В последнем матче "Заря" сыграла в ничью с "Динамо".

"Ференцварош" остался без тренера после отставки Петера Штегена. Одним из кандидатов в должность является Юрий Вернидуб. В сезонах 2018/21 в Будапеште работал Сергей Ребров.

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Дата
15
декабря

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