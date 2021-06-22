Стало известно, отправят ли Шевченко в отставку

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не планирует отправлять в отставку наставника команды Андрея Шевченко.

Вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал поражение на Евро от сборной Австрии.

"Совсем недоволен результатом. Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно. Может, не хватило удачи. Посмотрим, останемся ли на Евро. Шансов крайне мало.

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Австрия сыграла лучше. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после встречи. И вряд ли стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок", - цитирует Протасова AS.ro.

Нидерланды выиграли нашу группу. Команда Франка де Бура набрала девять очков. Австрия с двумя победами стала второй. Украина получила только одну победу и занимает третье место. Северная Македония очков так и не набрала. Теперь судьба сборной Украины зависит от других команд. Национальной команде нужно попасть в четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.