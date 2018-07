Стало известно, отправился ли Зинченко на сбор с "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник Александр Зинченко продолжает получать доверие в команде Пепа Гвардиолы.

На официальном сайте англичан появился список футболистов, которые отправились в тур по США. В их число вошел и украинец.

В то же время в списке нет практически всех игроков основы манчестерской команды, которые участвовали на Кубке мира-2018.

При этом будущее полузащитника в "Манчестер Сити" остается под вопросом. На прошлой неделе сообщали, что в числе претендентов на игрока - "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Фулхэм".

Первый поединок Горожане сыграют против "Боруссии Д" 21 июля в рамках Международного кубка чемпионов.

Our US Tour travelling squad in full! ⚽️🇺🇸 #mancity pic.twitter.com/DjXX9hKHfl