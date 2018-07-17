Стало известно, отправился ли Зинченко на сбор с "Манчестер Сити"

На Зинченко пока надеются в "Манчестер Сити". Фото: Newstes

Украинский полузащитник Александр Зинченко продолжает получать доверие в команде Пепа Гвардиолы.

На официальном сайте англичан появился список футболистов, которые отправились в тур по США. В их число вошел и украинец.

В то же время в списке нет практически всех игроков основы манчестерской команды, которые участвовали на Кубке мира-2018.

При этом будущее полузащитника в "Манчестер Сити" остается под вопросом. На прошлой неделе сообщали, что в числе претендентов на игрока - "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Фулхэм".

Первый поединок Горожане сыграют против "Боруссии Д" 21 июля в рамках Международного кубка чемпионов.

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Уроженец Житомирщины Зинченко в прошлом сезоне сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах, став чемпионом Англии.