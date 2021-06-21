Стало известно, от кого Шевченко отказался на матч с Австрией

Шапаренко и Сидорчук мечтают попасть в основу. Фото: Reuters

Тренерский штаб сборной Украины обнародовал заявку на поединок 3-го тура группового раунда Евро-2020 против сборной Австрии.

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не успел восстановиться от травмы и пропустит эту игру. Защитник "Динамо" Денис Попов и полузащитник "Гента" Роман Безус тоже не попали в заявку.

Заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин, 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья мешкотно, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 24 Александр Тимчик, 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17 Александр Зинченко, 9. Роман Яремчук, 18 . Артем Довбик, 19 Артем Беседин.

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Украина сыграет с Австрией сегодня, 21 июня. Начало - в 19:00. Текстовая трансляция - на нашем сайте. Если наша сборная не проиграет, то в 1/8 финала встретится со сборной Италии.