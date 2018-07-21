Стало известно, определял ли Месси состав сборной Аргентины

Месси откровенно ответил тренеру сборной Аргентины. Фото: Inquirer Sports - INQUIRER.net

Во время Кубка мира-2018 между игроками и тренерами сборной Аргентины возник серьезный конфликт.

Об этом пишет в своей книге "Истории мундиаля" аргентинский журналист Ариэль Сеносян.

Он, в частности, приводит разговор Сампаоли с командой после поражения Аргентины в матче с Хорватией (0:3) на групповом этапе турнира.

Игроки якобы окружили главного тренера и его ассистентов и начали предъявлять им претензии.

После этого состоялся такой диалог:

- Мы не понимаем, что ты нам говоришь. Мы больше тебе не доверяем и хотим выражать собственное мнение, - сказали игроки.

- На счет чего? - ответил Сампаоли.

- На счет всего.

- Так что, вы собираетесь сами определять состав, тренироваться, делать все сами?

- Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не назвал тебя ни одного имени. Скажи при всех называл я тебе какие-то имена, - присоединился к разговору Лионель Месси, передает Ole.

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После этой фразы президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, который также присутствовал при разговоре, сказал Сампаоли: "Тебе стоит показаться".