Стало известно, кто возглавит Государственное агентство спорта

Сергей Левчук теперь будет главным в Украине по спорту. Фото: из отрытых источников

Глава Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавит новое Государственное агентство спорта.

Левчук стал победителем конкурса. На эту должность претендовали 27 кандидатов, сообщил министр культуры и спорта Владимир Бородянский в социальных сетях.

Главным приоритетом в работе агентства будет качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, реформа спорта, обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря, строительство современной спортивной инфраструктуры и прочее.

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В Офисе президента решили сделать специальное агентство, которое будет заниматься вопросами спорта. За сообщение медиа, рассматривалась даже кандидатура бывшего вратаря "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.