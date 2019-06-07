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пятница, 07 июня 2019 19:28

Стало известно, кто может возглавить "Шахтер" вместо Фонсеки

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Стало известно, кто может возглавить &quot;Шахтер&quot; вместо Фонсеки
Испанец Кике Сетьен может стать следующим тренером донецкого "Шахтера".

Экс-тренер "Бетиса" Кике Сетьен может стать следующим тренером донецкого "Шахтера".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека покинет "горняков" и переедет в Рим. Зато руководство дончан уже составило список из кандидатов, которые могут возглавить клуб.

Главным претендентом на пост наставника "Шахтера" является экс-тренер испанского "Бетиса" Кике Сетьен, сообщает известный журналист Бруно Андраде.

Также отмечается, что бывший помощник Луческу в донецком клубе, Антонио Заго, не сможет возглавить "Шахтер", ведь не имеет соответствующей лицензии.

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За 3 года работы в Украине Фонсека выиграл 3 раза чемпионский титул и такое ​​же количество раз национальный Кубок. В Лиге чемпионов смог дойти до 1/8 финала.

https://football24.ua
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