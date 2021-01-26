Стало известно, кто из футбольных клубов заработал больше всего в 2020 году

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1026
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 630
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2250
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 864
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1719
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2007
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
Интервью
1/5
На руководителя САП будут продвигать, кого президент сочтет на 100% своим. Такой может быть Венедиктова
На руководителя САП будут продвигать, кого президент сочтет на 100% своим. Такой может быть Венедиктова
Просмотров: 81
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1080
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 12:49

Стало известно, кто из футбольных клубов заработал больше всего в 2020 году

  Комментировать

Каталонская "Барселона" заработала больше всех среди футбольных клубов в 2020 году.

Ежегодное исследование Deloitte Football Money League определило двадцатку клубов, которые наиболее обогатились в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт организации.

Из-за пандемии коронавируса доходы клубов уменьшились на 12%.

"Барселона" заработала € 715,1 млн за прошлый год. "Реал" расположился на 2-й строчке с суммой в € 714,9 млн. На 3-м месте "Бавария" с €634,1 Закрывает топ-5 самых прибыльных клубов "Ливерпуль", который заработал €558,6 млн.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании

"Барселона" занимает 3-е место в чемпионате Испании, уступая "Атлетико" 10 пунктами. Следующий матч каталонцы проведут 27 января против "Райо Вальекано" в рамах Кубка Испании. Начало игры в 22:00.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто из футбольных клубов заработал больше всего в 2020 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 28134
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 19189
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 13617
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 12294
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 12105
Спорт
Суркис рассказал, при каком условии продаст "Динамо"
Суркис рассказал, при каком условии продаст "Динамо" Просмотров: 99
План победы над сборной Испании родился в 5 утра - помощник Шевченко
План победы над сборной Испании родился в 5 утра - помощник Шевченко Просмотров: 153
Суркис рассказал, как приглашал Луческу возглавить "Динамо"
Суркис рассказал, как приглашал Луческу возглавить "Динамо" Просмотров: 126
"Шахтер" завершил первый сбор крупной победой
"Шахтер" завершил первый сбор крупной победой Просмотров: 243
"Есть мечта, чтобы "Шахтер" уехал в свой регион" - Суркис
"Есть мечта, чтобы "Шахтер" уехал в свой регион" - Суркис Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
2
Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги
Голосов: 1209
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть