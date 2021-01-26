Стало известно, кто из футбольных клубов заработал больше всего в 2020 году

Каталонская "Барселона" заработала больше всех среди футбольных клубов в 2020 году.

Ежегодное исследование Deloitte Football Money League определило двадцатку клубов, которые наиболее обогатились в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт организации.

Из-за пандемии коронавируса доходы клубов уменьшились на 12%.

"Барселона" заработала € 715,1 млн за прошлый год. "Реал" расположился на 2-й строчке с суммой в € 714,9 млн. На 3-м месте "Бавария" с €634,1 Закрывает топ-5 самых прибыльных клубов "Ливерпуль", который заработал €558,6 млн.

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"Барселона" занимает 3-е место в чемпионате Испании, уступая "Атлетико" 10 пунктами. Следующий матч каталонцы проведут 27 января против "Райо Вальекано" в рамах Кубка Испании. Начало игры в 22:00.