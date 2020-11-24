Стало известно, когда УЕФА объявит решение по матчу Швейцария - Украина

УЕФА будет решать судьбу несыгранного матча. Фото: Reuters

Рассмотрение дела по отмененному матчу 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина УЕФА проведет 25 ноября в режиме онлайн-конференции.

Заседание начнется в 12:00 по киевскому времени. Решения должны объявить 26 ноября, сообщает "Футбол news".

Швейцарской и украинской стороне предоставят возможность высказать доводы в ходе рассмотрения дела.

Решение по делу будет выносить апелляционный комитет УЕФА. Его обжаловать можно будет только в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI в.

Матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоялся из-за решения главного врача кантона Люцерн. В команде Шевченко обнаружили инфицированных коронавирусом игроки.