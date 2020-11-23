Стало известно, когда УЕФА начнет рассмотрение дела по матчу Швейцария - Украина

Судьбу матча Швейцария - Украина будет решать УЕФА. Фото: УАФ

Рассмотрение дела по отменен матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина состоится в среду, 25 ноября.

УЕФА установил дедлайн по срокам подачи документов обеими сторонами. Их нужно предоставить до 23 ноября, сообщает "Профутбол".

Матч не состоялся по решению врача кантона Люцерн, который отправил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у 4 игроков.

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В матче Швейцария - Украина должен был определится команда, которая покинет группу А Лиги наций. Подопечным Андрея Шевченко достаточно было сыграть вничью, чтобы остаться в группе сильнейших.