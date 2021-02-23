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вторник, 23 февраля 2021 15:31

Стало известно, когда состоится следующий бой Усика

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Стало известно, когда состоится следующий бой Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Джо Джойса состоится не раньше мая 2021 года.

Стороны обсуждают все детали поединка, поэтому требуют времени на организацию, заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен в комментарии Fightnews.

"В настоящее время мы ведем переговоры. Посмотрим, к чему они приведут, а потом примем решение. Временный титул будет стоять на кону. Это хороший бой, в этом нет никаких сомнений. Это отличная возможность для Джо. Благодаря победе над Даниэлем Дюбуа он получил этот поединок. Это может стать его большим моментом.

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Посмотрим, к чему мы придем. Мы обсуждаем этот бой. Далее будет видно, что из этого получится. Апрель - это слишком рано. Уже на следующей неделе начнется март. Они не будут готовы. В лучшем случае бой состоится в мае".

Александр Усик и Джо Джойс разыграют пояс временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Победитель боя будет иметь шансы получить бой за звание абсолютного чемпиона мира.

В своем последнем бою Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Джо Джойс нанес Даниэлю Дюбуа первое поражение в профессиональной карьере.

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