Стало известно, когда Цыганков восстановится от травмы

Виктор Цыганков пропустил первый тренировочный сбор "Динамо" в Турции. Фото: с отрытых источников

Виктор Цыганков еще неделю будет работать по индивидуальной программе, а потом уже начнет работу в общие группы.

Кроме виц-капитана "Динамо" по отдельной программе займаютсья Никита Бурда, Артем Шабанов и Назарий Русин, информирует официальный сайт "Динамо".

В Цыганкова - мышечное повреждение передней поверхности бедра. Вне общей группы, по прогнозам медицинского штаба, он проведет еще около недели. В Шабанова и Русина - микротравмы, Бурда продолжает восстанавливаться после операции на колене.

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В текущем сезоне Виктор Цыганков провел 18 матчей за "Динамо", в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.