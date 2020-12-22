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вторник, 22 декабря 2020 16:50

Стало известно, какой европейский клуб может подписать Шабанова

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Стало известно, какой европейский клуб может подписать Шабанова
Артем Шабанов выступал за "Динамо" 3 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" Артем Шабанов может перейти во время зимнего трансферного окна в польский "Лех".

Агент игрока Вадим Шаблий предложил клубу из Познани услуги Шабанова, сообщает "Динамомания".

Пока что реакция польского клуба не известна.

В текущем сезоне "Лех" занимает только 9-е место в турнирной таблице и отстает от лидера "Легии" на 12 очков. Команда участвовала в ЛЕ, где не смогла выйти из группы.

В составе команды уже играет 1 украинец Василий Кравец. Он выступает на правах аренды. Его контракт принадлежит испанскому "Леганесу".

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В 1-й части сезона Артем Шабанов провел только 2 матча за "Динамо". Его соглашение с киевлянами действует до конца 2021-го.

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