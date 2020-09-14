Стало известно, где может продолжить карьеру Ярмоленко

Андрей Ярмоленко начал 3 сезон в АПЛ. Фото: REUTERS

Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко имеет предложения от команд из США и Европы.

Представители европейских чемпионатов и МЛС заинтересованы в услугах игрока сборной Украины, сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-программы "ТаТоТаке".

Конкретной информации по клубам, которые интересуются украинским футболистом, Спиваковский так и не дал.

Сам Ярмоленко планирует остаться в английской команде и бороться за место в ее стартовом составе в следующем сезоне.

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Андрей Ярмоленко летом 2018-го перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм". За английский клуб украинец сыграл в 34 матчах во всех в турнирах, отличился 7 голами и 2 ассистами.