Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы

В Лиге Европы определилось 8 команд, которые поборются за победу в турнире.
Бывший соперник киевского "Динамо" датский "Копенгаген" оказался сильнее турецкий "Истамбул Башакшекир".
Испанская "Севилья" прошла "Рому". "Манчестер Юнайтед" обыграл австрийский ЛАСК. Английский "Вулверхэмптон" прошел греческий "Олимпиакос", а леверкузенский " Байер"победил греческий "Олимпиакос".
Теперь в 1/4 турнира "Интер" сыграет против "Байера". "МЮ" померяется силами с "Копенгагеном", а "Вулверхэмптон" сыграет против "Севильи".
Единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" будет играть против швейцарского "Базеля".
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Матчи пройдут 10 и 11 августа в Германии. Победитель игры будет определен по результатам одной игры.
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