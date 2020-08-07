Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы

Лига Европы вышла на финишную прямую. Фото: REUTERS

В Лиге Европы определилось 8 команд, которые поборются за победу в турнире.

Бывший соперник киевского "Динамо" датский "Копенгаген" оказался сильнее турецкий "Истамбул Башакшекир".

Испанская "Севилья" прошла "Рому". "Манчестер Юнайтед" обыграл австрийский ЛАСК. Английский "Вулверхэмптон" прошел греческий "Олимпиакос", а леверкузенский " Байер"победил греческий "Олимпиакос".

Теперь в 1/4 турнира "Интер" сыграет против "Байера". "МЮ" померяется силами с "Копенгагеном", а "Вулверхэмптон" сыграет против "Севильи".

Единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" будет играть против швейцарского "Базеля".

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Матчи пройдут 10 и 11 августа в Германии. Победитель игры будет определен по результатам одной игры.