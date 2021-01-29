Стали известны детали перехода Коваленка в "Аталанту"

Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянская"Аталанта" заплатит "Шахтеру" €1 млн за игрока сборной Украины 24-летнего Виктора Коваленко.

Переход футболиста должны оформить 1 февраля, сообщает Sky Sport Italia.

"Горняки" получают €1 млн за досрочное расторжение контракта Коваленко, который заканчивается 30 июня 2021 года.

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Итальянский клуб не стал ждать, когда футболист станет свободным агентом, чтобы тот быстрее адаптировался в новом чемпионате и стране.

Коваленко может сыграть на позиции Папу Гомеса, который перешел в "Севилью", и Маттео Пессины.

В составе "бергамасок" уже играет игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

В текущем сезоне "Аталанта" занимает 5-е место в Серии А. Следующий свой матч "бергамаски" проведут 31 января против "Лацио". Начало игры - в 16:00.