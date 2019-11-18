Стал известен первый соперник сборной Украины на Евро-2020

Один из матчей группы Украина проведет в Амстердаме против хозяев поля. Фото: УАФ

Сборная Украины набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко получили право сеяными с первого корзину.

Можно сказать, что с большой вероятностью Украины сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, сообщает "sport.ua"

УЕФА заранее распределил команды-хозяева турнира по группам, в которые они попадут, если пройдут в финальный раунд.

Группа A: Италия (прошла) и Азербайджан (выбыл)

Группа B: Россия (прошла) и Дания (как минимум, плей-офф)

Группа C: Нидерланды (прошли) и Румыния (плей-офф)

Группа D: Англия (прошла) и Шотландия (плей-офф)

Группа E: Испания (прошла) и Ирландия (как минимум, плей-офф)

Группа F: Германия (прошла) и Венгрия (как минимум, плей-офф)

Поскольку УЕФА разводит Украину и Россию по разным группам, а также учитывая рейтинг для посева (где в первой корзине потенциально Англия, Бельгия, Италия, Германия, Испания и Украина), Украина может попасть только в группу C на Нидерланды (и, возможно на Румынию).

Таким образом, один из матчей сборной Украины на чемпионате Европы может пройти в Амстердаме против хозяев поля, сборной Нидерландов.

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Сборная Украины убедительно выиграла свою отборочную группу опередив чемпионов Европы Португалию и Сербию.