Стадион Лобановского дисквалифицировали

Стадион "Динамо" принимает домашние матчи сразу 3-х команд УПЛ. Фото: ФК "Динамо" Киев

Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского дисквалифицировали до конца текущего футбольного сезона.

Комитет Украинской ассоциации футбола - УАФ - по стадионам и безопасности проведения матчей на виртуальном заседании проголосовал за то, чтобы запретить проводить матчи на стадионе им. Лобановского, сообщил журналист Артем Франков в Telegram.

"На виртуальном заседании комитет УАФ из стадионов постановил: запретить проведение матчей УПЛ на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского. Формальная причина: все из мешка, от безопасности, в качестве поля.

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Вопрос не в том, что "Динамо" потратило черт-те сколько на подогрев и подготовку, а теперь частично сумело возместить эти средства за счёт аренды. Вопрос в том, что это тупая, как глава этого комитета ФФУ, месть. Любой прекрасно знает, что при строгой проверке нам придётся закрыть все стадионы в стране - недостатки отыщутся, было бы желание, особенно если сделать акцент на определенных вещах", - сказал Франков.

На стадионе "Динамо" им. Лобановского свои матчи проводит донецкий "Олимпик". Матчи 2-й части сезона играла черниговская "Десна", потому что ее стадион оказался не готов к возобновлению сезона. "Динамо" играет на НСК "Олимпийском". Но отдельные матчи переносит на клубную арену.