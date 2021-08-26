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четверг, 26 августа 2021 00:44

Спортсменке, которая подарила тренеру квартиру, выделили еще одну

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Спортсменке, которая подарила тренеру квартиру, выделили еще одну
Украинский борец Ирина Коляденко выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио. Фото: Прямой

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020, борец Ирина Коляденко получила еще одну квартиру в городе Ирпень. Выделить жилье спортсменке решил мэр города после того, как она подарила заслуженную квартиру своему тренеру.

"Это прецедент на всю страну ... Наш город в стороне стоять не будет. Нас поддержали наши предприниматели. Мы вручаем еще одну квартиру. Это уже точно вам", - сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Завтра на сессии городского совета депутаты проголосуют за то, чтобы выделить борчине и ее тренеру по 100 тысяч гривен на ремонт квартир, пообещал мэр города.

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22-летняя украинская борчиня Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады в Токио. За выигранную награду Олимпиады в Токио ей выплатили $55 тыс. На них спортсменка получила квартиру в городе Ирпень Киевской области. Жилье решила отдать своему тренеру.

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