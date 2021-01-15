"Спортинг" не смог приобрести Яремчука

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

"Спортинг" не смог подписать форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука.

Португальский клуб предложил "Генту" €10 млн за украинца, но получил отказ, сообщает footnews.be.

Сам футболист также выразил желание остаться в бельгийском клубе, хотя еще в октябре хотел уйти. На это решение повлияло хорошее взаимопонимание с главным тренером Хейном Ванхазебруком.

Transfermarkt оценивает нападающего в €11 млн, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В этом сезоне Роман Яремчук забил 9 голов, в том числе 1 с пенальти, и сделал 3 ассиста в 15 матчах чемпионата Бельгии.