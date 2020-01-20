Спарринг-партнер Кличко хочет драться с Усиком

Хорват Филипп Хргович (справа) помогал Владимиру Кличко готовиться к бою противЭнтони Джошуа. Фото: из открытых источников

27-летний хорватский боксер Филипп Хргович хочет выйти в ринг против украинца Александра Усика.

"Почему бы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. Надеюсь выйти в ринг против Александра - если не в этом году, то в следующем. Уверен, что наши пути пересекутся. Кстати, в конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя ", - цитирует Хрговича"Чемпион".

Хорват был спарринг-партнером Владимира Кличко. Работал в тренировочном лагере украинца, когда в 2017 году Владимир готовился к поединку с Энтони Джошуа.

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Филипп Хргович считается одной из надежд супертяжелого дивизиона. На профессиональном ринге хорват имеет 10 боев, одержал 10 побед, из них 8 нокаутом. Последний поединок Филипп провел 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в андеркарте боя Энди Руиз - Джошуа, где нокаутировал американца Эрика Молина.