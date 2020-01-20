Спарринг-партнер Кличко хочет драться с Усиком

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 729
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 558
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3222
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 864
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1485
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 819
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 639
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8595
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
9
11
11
6
12
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Видео
Все видео
Скандальный форвард получил красную карточку за прием каратэ через 8 минут после выхода на замену
Скандальный форвард получил красную карточку за прием каратэ через 8 минут после выхода на замену
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать очередную победу в Серии А
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать очередную победу в Серии А
"Барселона" одержала тяжелую победу в первом матче нового тренера
"Барселона" одержала тяжелую победу в первом матче нового тренера
"Динамо" не смогло победить польскую "Легию" в контрольном матче
"Динамо" не смогло победить польскую "Легию" в контрольном матче
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" и продолжил свою удивительную серию
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" и продолжил свою удивительную серию
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1422
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2907
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2088
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3987
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 819
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
понедельник, 20 января 2020 12:09

Спарринг-партнер Кличко хочет драться с Усиком

  Комментировать
Спарринг-партнер Кличко хочет драться с Усиком
Хорват Филипп Хргович (справа) помогал Владимиру Кличко готовиться к бою противЭнтони Джошуа. Фото: из открытых источников

27-летний хорватский боксер Филипп Хргович хочет выйти в ринг против украинца Александра Усика.

"Почему бы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. Надеюсь выйти в ринг против Александра - если не в этом году, то в следующем. Уверен, что наши пути пересекутся. Кстати, в конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя ", - цитирует Хрговича"Чемпион".

Хорват был спарринг-партнером Владимира Кличко. Работал в тренировочном лагере украинца, когда в 2017 году Владимир готовился к поединку с Энтони Джошуа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Усик меня не интересует. Он ноунейм" - Фьюри

Филипп Хргович считается одной из надежд супертяжелого дивизиона. На профессиональном ринге хорват имеет 10 боев, одержал 10 побед, из них 8 нокаутом. Последний поединок Филипп провел 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в андеркарте боя Энди Руиз - Джошуа, где нокаутировал американца Эрика Молина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спарринг-партнер Кличко хочет драться с Усиком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Застрелили украинского издателя

Сегодня нельзя умываться и принимать подарки у чужих

США призвали бойкотировать соревнования в России

Кит оказался под стенами парламента

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 38232
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 19768
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 19639
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 18558
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 15201
Спорт
Цуренко проиграла в первом круге Australian Open
Цуренко проиграла в первом круге Australian Open Просмотров: 144
Скандальный форвард получил красную карточку за прием каратэ через 8 минут после выхода на замену
Скандальный форвард получил красную карточку за прием каратэ через 8 минут после выхода на замену
 Просмотров: 414
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать очередную победу в Серии А
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать очередную победу в Серии А
 Просмотров: 189
"Барселона" одержала тяжелую победу в первом матче нового тренера
"Барселона" одержала тяжелую победу в первом матче нового тренера
 Просмотров: 171
"Усик меня не интересует. Он ноунейм" - Фьюри
"Усик меня не интересует. Он ноунейм" - Фьюри 1 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
3
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 11
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua