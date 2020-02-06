Шовковский может стать чиновником

Александр Шовковский уже полтора года работает тренером сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может перейти на государственную службу.

Его кандидатуру рассматривают на пост главы еще не созданного Государственного агентства спорта, пишет "Украинская правда".

"Наиболее вероятным вариантом развития событий станет то, что у Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство спорта в области управления нынешнего Минкульта.

Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. По данным УП, на Банковой рассматривался даже вариант предложить это место бывшему вратарю киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому ", - пишет издание.

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Александр Шовковский завершил карьеру футболиста в конце 2016 года. С августа 2018 года работает в тренерском штабе сборной Украины ассистентом Андрея Шевченко.