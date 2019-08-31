Сопко обозвал "Динамо" середняком

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4581
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2835
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1476
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 612
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 450
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1467
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5022
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26469
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2736
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
24
10
10
5
10
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Видео
Все видео
Ломаченко - Кэмпбелл: что нужно знать о шансах соперников
Ломаченко - Кэмпбелл: что нужно знать о шансах соперников
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
"Заря" проиграла "Эспаньолу"
"Заря" проиграла "Эспаньолу"
Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит
Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26469
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6381
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2520
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2700
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 747
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 17:25

Сопко обозвал "Динамо" середняком

  Комментировать
Сопко обозвал &quot;Динамо&quot; середняком
Сопко когда-то играл за "Динамо"

Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ, по итогам которой "Динамо" предстоит сыграть с "Копенгагеном", "Мальме" и "Лугано".

Об этом пишет "Трибуна"

"Динамо" сыграет с командами, которые не работают на долгую перспективу. Футболисты этих коллективов после удачных сезонов уходят в другие команды.

Киевляне попали в группу середняков европейского футбола, к которым можно отнести и само "Динамо", — сказал Сопко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сидорчук остается в "Динамо"

В конце 70-ых – начале 1980-ых Сопко играл в дубле киевского "Динамо".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сопко обозвал "Динамо" середняком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 62787
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 29271
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 26212
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 22266
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог Просмотров: 18289
Спорт
Ломаченко - Кэмпбелл: что нужно знать о шансах соперников
Ломаченко - Кэмпбелл: что нужно знать о шансах соперников
 Просмотров: 234
Где и когда смотреть бой Ломаченко-Кэмпбелл
Где и когда смотреть бой Ломаченко-Кэмпбелл Просмотров: 531
Легионером "Динамо" заинтересовались в Германии
Легионером "Динамо" заинтересовались в Германии Просмотров: 261
Сидорчук остается в "Динамо"
Сидорчук остается в "Динамо" Просмотров: 225
Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко
Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко Просмотров: 549
Больше всего комментируют
6
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
5
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Голосов: 2390
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua