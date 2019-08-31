Сопко обозвал "Динамо" середняком

Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ, по итогам которой "Динамо" предстоит сыграть с "Копенгагеном", "Мальме" и "Лугано".
Об этом пишет "Трибуна"
"Динамо" сыграет с командами, которые не работают на долгую перспективу. Футболисты этих коллективов после удачных сезонов уходят в другие команды.
Киевляне попали в группу середняков европейского футбола, к которым можно отнести и само "Динамо", — сказал Сопко.
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В конце 70-ых – начале 1980-ых Сопко играл в дубле киевского "Динамо".
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