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пятница, 26 июля 2019 08:30

Соперник умершего российского боксера совершил неожиданный поступок

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Соперник умершего российского боксера совершил неожиданный поступок
Травмы полученные Дадашевым после боя оказались не совместимыми с жизнью

Сабриель Матис отказался принимать гонорар за бой против россиянина, который завершился трагедией.

Боксер первого полусреднего веса пуэрториканец Сабриель Матиас отказался принимать гонорар в размере 75 тысяч долларов за бой против россиянина Максима Дадашева, который умер 23 июля.

"Мне не нужен этот чек. Это были первые слова Сабриеля", - заявил представитель Матиаса Фернандо Газтамбиде.

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28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

https://www.obozrevatel.com
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Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

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