Соперник "Шахтера" победил в матче Кубка Португалии

Дубль Луиша Пицци помог "Бенфике" победить "Брагу", Фото: рейтер

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Бенфика" вышла в четвертьфинал Кубка Португалии победив "Брагу" 2: 1

По ходу матча "орлы" уступали, но смогли достичь нужного результата. Победу "Бенфике" принес форвард Луиш Пицци, который записал на свой счет дубль, сообщает "Спортарена".

Противостояние на этой стадии Кубка Португалии состоит из одного матча. Таким образом "Бенфика" вышла в четвертьфинал турнира. Следующий соперник лиссабонцев станет известен позже

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На этапе 1/16 финала Лиги Европы Бенфика сыграет с донецким "Шахтером". Первый матч состоится в Харькове 20 февраля. "Бенфика" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии и опережает ближайшего преследователя Порту на четыре очка.