Соперник "Шахтера" победил в матче Кубка Португалии

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - рассказали о дальнейших шагах Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - рассказали о дальнейших шагах Кремля по Донбассу
Просмотров: 0
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
Просмотров: 891
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 828
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1062
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1494
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2754
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2547
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1170
Фото
Все фото
4
12
12
15
11
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Видео
Все видео
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
"Барселона" разгромила "Реал" из хоккейным счетом
"Барселона" разгромила "Реал" из хоккейным счетом
Салах изящно пяткой забил в ворота "Уотфорда"
Салах изящно пяткой забил в ворота "Уотфорда"
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Куртуа помог "Реалу" спасти ничью
Куртуа помог "Реалу" спасти ничью
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1062
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 504
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1170
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2664
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11232
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 855
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 12:45

Соперник "Шахтера" победил в матче Кубка Португалии

  Комментировать
Соперник &quot;Шахтера&quot; победил в матче Кубка Португалии
Дубль Луиша Пицци помог "Бенфике" победить "Брагу", Фото: рейтер

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Бенфика" вышла в четвертьфинал Кубка Португалии победив "Брагу" 2: 1

По ходу матча "орлы" уступали, но смогли достичь нужного результата. Победу "Бенфике" принес форвард Луиш Пицци, который записал на свой счет дубль, сообщает "Спортарена".

Противостояние на этой стадии Кубка Португалии состоит из одного матча. Таким образом "Бенфика" вышла в четвертьфинал турнира. Следующий соперник лиссабонцев станет известен позже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скауты "Манчестер Сити" просматривают защитника "Шахтера"


На этапе 1/16 финала Лиги Европы Бенфика сыграет с донецким "Шахтером". Первый матч состоится в Харькове 20 февраля. "Бенфика" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии и опережает ближайшего преследователя Порту на четыре очка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соперник "Шахтера" победил в матче Кубка Португалии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 21978
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8595
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 8343
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 7560
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6408
Спорт
Зинченко впервые за 2 месяца сыграл полный матч за "Ман Сити"
Зинченко впервые за 2 месяца сыграл полный матч за "Ман Сити" Просмотров: 162
Журналист рассказал, сколько заработают украинские футболисты
Журналист рассказал, сколько заработают украинские футболисты Просмотров: 432
Лунин дебютировал за "Вальядолид"
Лунин дебютировал за "Вальядолид" Просмотров: 270
Форвард "Динамо" вместо тренировки пошел в ночной клуб и подделал медицинскую справку
Форвард "Динамо" вместо тренировки пошел в ночной клуб и подделал медицинскую справку Просмотров: 900
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
Голосов: 990
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua