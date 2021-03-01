Соперник "Динамо" в Лиге Европы проиграл лидеру чемпионата Испании

Унаи Эмери возглавляет "Вильярреал" с лета 2020 года. Фото: REUTERS

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома уступил "Атлетико" - 0:2.

Подопечные Диего Симеоне забивали по 1-му мячу в каждом из таймов. Сначала защитник хозяев Альфонсо Педрас отправил мяч в собственные ворота, а после перерыва отличился Жоау Феликс.

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Соперник "Динамо" в Лиге Европы ничего не смог противопоставить лидеру чемпионата Испании. Гости преобладали в матче на протяжении всей игры.

Победа над "Вильярреалом" стала 1-й для "матрасников" в 3-х матчах. "Вильярреал" не может победить уже в 5 матчах Ла Лиги.

"Атлетико" уверенно лидирует в чемпионате Испании. Команда Симеоне опережает "Барселону" на 5 очков. В следующем туре "матрасники" сыграют против "Реала" в гостях. "Вильярреал" занимает 7-ю позицию. Команда Унаи Эмери отстает от лидера на 21 очко. "Желтая субмарина" сыграет против "Динамо" в 1/8 Лиги Европы. 11 марта команды сыграют в Киеве, а через неделю проведут игру в Испании.