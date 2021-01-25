Соперник "Динамо" рискует потерять второго форварда

Деннис Бонавентуре в течение одного сезона играл в Украине. Фото: ФК "Заря"

Соперник "Динамо" в Лиге Европы "Брюгге" рискует потерять 2-го нападавшего во время зимнего трансферного окна.

23-летний Деннис Бонавентуре близок к переходу в "Кельн", сообщает Het Laatste Nieuws.

Немецкий клуб уже начал переговоры о переходе нигерийца, сделав предложение, которое, скорее всего, будет принято руководством "Брюгге".

Ранее бельгийский клуб продал в "Монако" лучшего бомбардира Крепену Диатта.

В этом розыгрыше чемпионата Бельгии на счету экс-форварда "Зари" Бонавентуре 9 матчей, в которых он отметился 2 ассистами.

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"Динамо" сыграет с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы. 1-й матч состоится 18 февраля в Киеве, а за неделю команды проведут игру в Бельгии.