Сообщили дату дебюта Усика в супертяжах

Соперник Усика станет известен на следующей неделе. ФОТО: Википедия

Стали известны точные дата и место проведения дебютного для Александра Усика поединка в супертяжелом весе.

Следующий выход на ринг украинский боксер сделает 12 октября 2019-го. Бой состоится на "Винтраст Арене" в американском Чикаго, передает УНИАН.

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Кто будет соперником Усика, пока неизвестно.

В мае должен был состояться бой "Усик - Такам". Но он был отложен из-за травмы украинского боксёра.

Соперник Александра Усика в дебютном поединке в супертяжелом категории пока не подписал контракт на бой с украинцем и изменил промоутера.