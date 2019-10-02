Соль не имеет перспектив в "Динамо" - журналист

Фран Соль у 9 турах УПЛ цього сезону тільки раз вийшов в стартовому складі киян. Фото: официальный сайт "Динамо"

Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганик поделился пессимистичным прогнозом относительно будущего Франа Соля в составе киевского "Динамо".

Об этом сообщает "Футбол 24"

"Он достаточно" хрупкий ". Его покупали с травмой. Как следствие - он пропустил полгода в" Динамо ". Сейчас он начинает набирать форму, но на его месте уже играют другие футболисты. Сколько забил Соль, и сколько забили Русин и Супряга?

В Соля форуме скорости, нет, в принципе, дриблинга. Он комфортно чувствует себя только в штрафной, но это ограничено для такой команды как "Динамо". К тому же, те эпизоды, которые у него есть, он решить не может. Я не вижу перспектив в Соля в "Динамо" ", - сказал Цыганик в эфире "ЦиганикLive".

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Фран Соль только в прошлом туре УПЛ впервые получил место в стартовом составе Динамо "с начала сезона 2019/20. Испанец сыграл 57 минут против" Днепр-1 ", однако результативными действиями не отметился.