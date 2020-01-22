"Собачий ужин". Бывшего бойфренда Шараповой высмеяли из-за спортивного костюма

Настоящий ажиотаж на Australian Open-2020 вызвал спортивный костюм 28-летнего болгарского теннисиста Григора Димитрова, который в первом круге обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро — 4:6, 6:2, 6:0, 6:4.

Спортсмен вышел на корт в костюме черного цвета с золотыми рисунками, который одним напомнил безвкусного леопарда, другие написали, что только из-за этого костюма Димитров заслуживает поражение. А один из пользователей Twitter отметил, что стыдно носить на себе "собачий ужин". Об этом сообщает "Сегодня".

Но болельщикам теннисиста его стиль, похоже, пришелся по душе. Одна из девушек вывесила на трибуне в Мельбурне большой флаг Болгарии с надписью: "Григор, женись на мне!"

Но уже во втором круге Димитров в драматической борьбе уступил американскому тенниссисту Томми Полу в пяти сетах – 4:6, 6:7, 6:3, 7:6 и 6:7. Причем болгарин проиграл несмотря на то, что подавал на матч 30:0.

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Ранее Григор Димитров встречался с российской теннисисткой Марией Шараповой. Роман длился три года – с 2012 по 2015. Пара познакомилась после письма, которое Григор отправил Марии электронной почтой. Теннисист рассказывал, что однажды подарил девушке букет из 500 роз.