"Со временем он возглавит "Реал", "Барселону" или "Челси": немецкий тренер высоко оценил Шевченко

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Немецкий тренер Бернд Штанге высоко оценил перспективы Андрея Шевченко в клубном футболе.

Штанге считает, что в будущем Шевченко смогу работать с лучшими европейскими командами.

"Когда я тренировал сборную Беларуси, мы играли во Львове против Украины матч отбора на Кубок мира-2010. Шевченко забил единственный гол в матче на 90 + 4 минуте с пенальти. А сейчас он провел невероятную работу уже как молодой тренер сборной Украины. Но это только начало. Думаю, со временем он возглавит один из топ-клубов Европы - "Реал", "Барселону" или "Челси". Я верю в его потенциал. Это подсказывает мне мой тренерский опыт ", - сказал Штанге в интервью Трибуне.

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Бернд Штанеге в сезоне 1995-1996 тренировал "Днепр" и возглавлял сборную Беларуси. На родине тренер работал с "Лейпцигом" и "Гертой"