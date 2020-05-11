"Со временем он возглавит "Реал", "Барселону" или "Челси": немецкий тренер высоко оценил Шевченко

Немецкий тренер Бернд Штанге высоко оценил перспективы Андрея Шевченко в клубном футболе.
Штанге считает, что в будущем Шевченко смогу работать с лучшими европейскими командами.
"Когда я тренировал сборную Беларуси, мы играли во Львове против Украины матч отбора на Кубок мира-2010. Шевченко забил единственный гол в матче на 90 + 4 минуте с пенальти. А сейчас он провел невероятную работу уже как молодой тренер сборной Украины. Но это только начало. Думаю, со временем он возглавит один из топ-клубов Европы - "Реал", "Барселону" или "Челси". Я верю в его потенциал. Это подсказывает мне мой тренерский опыт ", - сказал Штанге в интервью Трибуне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Фонсека не поблагодарил меня за команду, которую я ему оставил" - Луческу
Бернд Штанеге в сезоне 1995-1996 тренировал "Днепр" и возглавлял сборную Беларуси. На родине тренер работал с "Лейпцигом" и "Гертой"
Комментарии