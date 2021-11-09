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среда, 10 ноября 2021 07:11

Снял паутину с девятки - форвард "Металлиста" безупречно исполнил штрафной удар

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Снял паутину с девятки - форвард &quot;Металлиста&quot; безупречно исполнил штрафной удар
Фарез Балули выступает за "Металлист" второй сезон. Фото: ФК "Металлист"

Бывший форвард молодежных сборных Франции, Монако и Лиона 25-летний Фарез Балули забил красивый гол в первой лиге чемпионата Украины.

В матче 17-го тура "Металлист" в гостях победил ФК "Ужгород" -2:0.

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В конце первого тайма француз реализовал штрафной, который сам и заработал. Булули прямым ударом метров с 25 попал в самую девятку ворот хозяев. Шансов отразить такой удар не было.

К концу матча Егор Демченко забил второй гол харьковской команды.

"Металлист" уверенно лидирует в первой лиге. Команда Александр Кучера на семь очков опережает ближайшего преследователя "Кривбасс". В следующем туре "Металлист" сыграет против "Прикарпатья".

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