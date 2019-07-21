Сначала побью Джошуа, а потом возьмусь за Уайлдера" – Руис

Энди Руис сенсационно победил британского боксера Энтони Джошуа 2 июня в США. Теперь спортсмены проведут повторный бой. ФОТО: с открытых источников

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис поделился планами на ближайшее будущее.

Вместе с Деонтеем Уайлдером Руис выступил в эфире телеканала Fox Sports во время боксерского шоу в Лас-Вегасе, главным событием которого стал бой Кита Турмана против Мэнни Пакьяо – пишет "Трибуна"

"Мы до сих пор ведем переговоры. Команда Джошуа пытается убедить нас драться в Великобритании. Мы же хотим вернуться в Нью-Йорк. Я буду чувствовать себя там более комфортно. Мы с Уайлдером в одной команде. Я сначала побью Джошуа, а затем мы можем устроить бой", – сказал Руис.

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Руис побил Джошуа в титульном поединке 2 июня и стал обладателем его поясов чемпиона мира.