СМИ рассказали, когда Ярмоленко начнет тренироваться

Украинский вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко должен вернуться к тренировкам в апреле.
Об этом сообщает Bild.
На такие сроки восстановления украинца рассчитывают в Дортмунде. У игрока повреждено ахиллово сухожилие.
Из-за травмы Андрей до сих пор не может полностью нагружать правую ногу. Ее он повредил в матче с "Фрайбургом" (2:2) 27 января.
Уже месяц после травмы Ярмоленко вынужден ходить с костылями.
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Украинец перешел в дортмундский клуб минувшим летом из "Динамо" за €25 млн.
В нынешнем сезоне в составе дортмундской команды Ярмоленко провел 24 матча. При этом забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
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