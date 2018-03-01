СМИ рассказали, когда Ярмоленко начнет тренироваться

Ярмоленко получил травму в январе. Фото: twitter.com

Украинский вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко должен вернуться к тренировкам в апреле.

Об этом сообщает Bild.

На такие сроки восстановления украинца рассчитывают в Дортмунде. У игрока повреждено ахиллово сухожилие.

Из-за травмы Андрей до сих пор не может полностью нагружать правую ногу. Ее он повредил в матче с "Фрайбургом" (2:2) 27 января.

Уже месяц после травмы Ярмоленко вынужден ходить с костылями.

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Украинец перешел в дортмундский клуб минувшим летом из "Динамо" за €25 млн. В нынешнем сезоне в составе дортмундской команды Ярмоленко провел 24 матча. При этом забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.